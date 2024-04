Zwischennutzung im Kunstmuseum Bonn Symbol der Befreiung

Der Beitrag zum Projekt „Zwischenspiel“ im Kunstmuseum Bonn präsentiert zwei eigenständige Werke, die jeweils einen eigenen Raum einnehmen. Zum einen steht das preisgekrönte Theaterstück „For the Sake of the Cobblestone Street that Takes Me to You“ im Fokus. Dieses von Tafazzoli inszenierte und geschriebene Stück wirft in einem Gerichtssaal die essenzielle Frage nach dem Sinn des Lebens auf und thematisiert den Kampf gegen politische Unterdrückung. Die im Kunstmuseum ausgestellten Rednerpulte aus dem Werk repräsentieren die Werte von Solidarität („solidarity“) und Freiheit („liberty“), während sie gleichzeitig die Ambivalenz zwischen ihnen verdeutlichen. Das Szenenbild, das während des Ausstellungsbesuches erkundet werden kann, wird durch das Musikstück „Kolber“ des iranischen Komponisten Alireza Khiabani ergänzt.