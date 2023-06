Ausstellung im Macke-Museum Szenen einer Freundschaft

1900 ziehen die Mackes nach Bonn, während die Familie Thuar in Köln bleibt. Die Freunde halten den Kontakt. Beide wollen Maler werden, beide studieren an der Düsseldorfer Kunstakademie, brechen ab, entdecken erst den Impressionismus, später den Fauvismus und die Kunst von Matisse für sich. So viele Parallelen es gibt, so unterschiedlich verläuft ihr Leben – und es grenzt an ein Wunder, dass die Freunde immer wieder zusammenfinden. Während sich Thuar, an den Rollstuhl gefesselt, mit einem engen Aktionsradius begnügen muss und sich mit seiner Freundin Else in der Endenicher Magdalenenstraße niederlässt, reist Macke nach Italien, Amsterdam, Kandern im Schwarzwald und Paris, ist kunstpolitisch aktiv.