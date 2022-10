Gerhard Schröder wird aufgemöbelt : Tag der Restaurierung im Haus der Geschichte in Bonn

Bonn Beim Tag der Restaurierung im Haus der Geschichte geben die Restauratoren des Museums Einblicke in ihre Arbeit – unter anderem am Beispiel einer Gummipuppe eines Ex-Bundeskanzlers.

Was macht man mit einer Gerhard-Schröder-Gummipuppe aus der Satire-Show „Hurra Deutschland“, wenn sie in die Jahre gekommen ist? Wie restauriert man überhaupt Plastik oder Gummi, welche Techniken bieten sich an? Am Europäischer Tag der Restaurierung, 16. Oktober, geben die Restauratoren im Bonner Haus der Geschichte Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit. Im Mittelpunkt stehen die Gummipuppen mit bekannten Politikergesichtern aus der Sendung „Hurra Deutschland“, die von Juni 1989 bis August 1991 in der ARD ausgestrahlt wurde. Einige der Puppenköpfe befinden sich heute in den Sammlungen des Hauses der Geschichte.