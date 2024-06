„Moving Shadows“ in der Bonner Oper Tanz der Werwölfe und Spinnen

Sie sind alle gekommen: Elvis und Freddy Mercury, Joan Baez und Helene Fischer, Abba und Kraftwerk und die Bee Gees und und und. All diese Künstlerinnen und Künstler tauchen in einem Block des neuen „Moving Shadows“-Programm „Our World“ auf, das die Mobilés auf Einladung der Springmaus in der nahezu ausverkauften Bonner Oper zeigen. Im Grunde ist das keine Überraschung, ein derartiger Reigen der Zitate bildet schließlich seit 25 Jahren den Kern des Kölner Ensembles – und doch ist es immer wieder überraschend, was acht Tänzerinnen und Tänzer mit ihren Körpern und ihren Schatten für Bilder kreieren können. Was für eine Kreativität, was für eine Akrobatik. Und was für eine Magie.