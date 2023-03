Compagnie Käfig im Bonner Opernhaus Tanz in der dritten Dimension

Schon die von Benjamin Lebreton entworfene Bühne ist ein ästhetisches Ereignis. Im Zentrum stehen fünf verschiebbare hohe Türme, die durch das meist warme Licht wunderbar in Szene gesetzt werden. Die Tänzerinnen und Tänzer schweben, pendeln und kreisen durch den Raum, stoßen sich mit den Füßen an den Türmen ab, klettern mit behänder Leichtigkeit auf ihnen herauf, um gleich wieder kopfüber herabzustürzen. Manchmal drohen sie von zwei sich aufeinander zubewegenden Türmen erdrückt zu werden, oder sie versuchen vergebens zu fliehen, weil ein Seil sie an den Turm fesselt. In diesen Szenen hat auch der Zirkus, mit dem Merzouki früh in seinem Leben in Berührung kam, sichtbar Spuren in seiner Arbeit hinterlassen. „Vertikal“ erzählt keine konkrete Geschichte, oft aber gibt es Szenen, die auf sublime Weise an die Gewalt in den Straßen der Vorstädte erinnert. Wenn die Tänzer etwa Menschentrauben bilden und es zu einer Art Kampf kommt, bei dem ein einzelner sich gegen die Gruppe behaupten muss.