Ausstellung in der Bundeskunsthalle Tanz in die Freiheit

Das Leben und Wirken der Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin Josephine Baker wird nicht streng chronologisch, sondern thematisch aufgerollt. Es geht um Paris als Ort der Freiheit, um Auftritte, die von Jubel und Protesten begleitet werden, um erfolgreiche Selbstvermarktung, um Bakers Kampf für Freiheit und Gleichberechtigung, ihre politischen Ideale und um eine ikonische Figur, die bis heute Inspirationsquelle und Projektionsfläche geblieben ist. Dass Baker 2021 als erste schwarze Frau in das Pariser Panthéon aufgenommen und damit zur französischen Nationalheldin wurde, war der kleinen Josephine, die 1906 in St. Louis am Mississippi zur Welt kommt, nicht in die Wiege gelegt. Sie wächst in ärmlichen Verhältnissen auf und erlebt als Kind Rassenunruhen und Segregation. Ihre Bühnenlaufbahn beginnt die autodidaktische Tänzerin früh und kann als 19-Jährige in der „Revue Nègre“, die sie von New York nach Paris und Berlin bringt, große Erfolge feiern.