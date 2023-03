Andrew Lloyd Webber wird 75 Tanzende Kater und Kätzchen

Über die Jahre schaffte Lloyd Webber es immer wieder, für seine Shows das eine Lied, manchmal mehrere, zu kreieren, das die Zuschauer am Ende des Abends summend mit nach Hause nehmen können – wie „Memory“ („Cats“), „All I ask of you“ („Phantom“), „Any dream will do“ („Joseph And The Technicolor Dreamcoat“, 1969/1991) oder die bizarre Klage, dass Argentinien doch bitte nicht um die Sängerin weinen möge: „Don’t cry for me, Argentina“. Denn der nächste große Wurf des Duos Rice/Lloyd Webber widmete der Lebens- und Leidensgeschichte der argentinischen Landesmutter Eva Peron: „Evita“ (1976/1978). Während die beiden dafür den ersten Olivier Award und den ersten Tony für das Beste Musical erhielten, starteten Elaine Paige in London und Patti Lupone ein Jahr später in New York als Evita ihre jeweiligen Karrieren – bis heute gehören die zwei zum Musical-Adel im West-End und am Broadway.