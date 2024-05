„Arts of survival“ Tartus Motto als Kulturhauptstadt Europas klingt erschreckend aktuell

Ein Höhepunkt, der noch ansteht, ist das „Arts of Survival Creative Nature Festival“ vom 5. bis zum 15. Juni. Dabei sollen Besucher von der Natur inspirierte Kunstwerke genießen. Beim Konzert „Bird Jam“ am 8. Juni treten in der Barge Hall Musiker und Dichter auf, die von Vogelgesang inspirierte Stücke auf die Bühne bringen. Vom 29. bis zum 31. August ist Tartu einer von drei Gastgebern der „Baltic Film Days“, die gleichzeitig auch in den beiden anderen baltischen Staaten Litauen und Lettland über die Bühne gehen. Die Abschlussveranstaltung für das Kulturhauptstadt-Programm ist am 30. November. Das Jahr ende zwar, aber die „Arts of survival“ würden immer bleiben, schreiben die Veranstalter dazu – in Tartu, Süd-Estland und Europa. mit dpa