Ausstellung: Franziska Nast im Arp Museum : Tattoo und Dirty Dancing

Franziska Nast im Arp Museum vor einer Wand mit 195 zertanzten Schallplatten, „The Evil And The X On Burnerchrome“. Foto: Thomas Kliemann

Tattookunst, Trash und viel Tempo: Die Hamburgerin Franziska Nast mischt das Arp Museum in Rolandseck mit der Ausstellung „RRRRReality“ auf.

Schon an der Anlegestelle der Fähre am Arp Museum Bahnhof Rolandseck grüßt oder droht eine geballte Faust. Das mit dem Kärcher aus den grauen Platten des Fußbodenbelags vor dem Museum quasi mit Hochdruck herausgefräste Wort „RRRRReality“ gibt das Tempo und die Botschaft einer für diesen Kultur- und Musentempel eher unüblichen Ausstellung vor. „RRRRReality“ kommt ziemlich rotzig daher als süffiges Crossover von Kunst, Trash und Subkultur. Das Ganze allerdings sehr kalkuliert, durchdacht und akribisch durchgearbeitet. Franziska Nast, Buchgestalterin, Künstlerin, Text-, Textildesignerin und Tattoo-Meisterin mit einer Affinität für die Kultur der Nagelstudios und Musik-Clubs, für Pflanzen, Kinder und Familie, weiß genau, was sie tut, wenn sie mit plakativen Botschaften, Feuer, Schwefel und extremen Aktionen auftritt. Ein weichgespülter Punk mit Biss und Geschäftssinn.

Handschellen an der Wand

Zur Ausstellung Eröffnung an diesem Samstag: Eintritt frei Die Ausstellung „RRRRReality Franziska Nast“ läuft bis 17. September im Arp Museum Rolandseck und wird am Samstag, 25. Februar, 18 Uhr, eröffnet. Di-So 11-18 Uhr. Am 29. April, 11-18 Uhr tätowiert Franziska Nast vor Ort Säulenmotive inspiriert von der Architektur des Arp Museums. „RRRRReality-Day“ am 18. Juni, 13-18 Uhr. Kuratorinnenführungen am 15. April und 10. Juni. Der Katalog in Gestalt eines Künstlerbuchs kostet 48 Euro. t.k.

Bleibt noch zu sagen, dass sie in ihrer ersten großen Museumsausstellung spielend leicht mit dem komplexen Kunstraum von Architekt Richard Meier umgeht. Manche sind daran gescheitert. Nast wirft eine schrille, laute und in sich schlüssige Inszenierung hin. Ein Sweatshirt in XXXXXXL-Dimension, riesige Handschellen plus Rose an der Wand, ihre zertanzte Plattensammlung als Block gehängt: Solche einprägsamen Elemente bieten das Raster für filigrane, leisere Arbeiten oder die sensible Hommage an ihr großes Vorbild, den 2010 gestorbenen Tätowier-Großmeister Herbert Hoffmann aus St. Pauli. Ein Bär von einem Mann mit Rauschebart und einem Körper, auf dem wohl kaum ein Quadratzentimeter – Schädel und Gesicht ausgenommen – ohne Tattoo war.

Kein Respekt vor Richard Meier

Nast hat ihm viel zu verdanken, erzählt sie bei der Vorstellung ihrer Ausstellung. Ihre Recherche über Hoffmann, die sie im ausgezeichneten Katalog fortführt, bringt Hamburger Kiez-Flair in die Schau und erklärt wohl am besten, wo die 1981 geborene Hamburgerin künstlerisch herkommt. Vor zehn Jahren zeigte sie in Rolandseck wenig Respekt vor dem Werk des Stararchitekten Meier. In der Gruppenschau „Die Eroberung der Wand“ knöpfte sie sich zwei makellose Säulen in der großen Ausstellungshalle des Neubaus vor und traktierte sie von oben bis unten mit der Tätowiermaschine: Die kratzte sich in die Substanz, hinterließ Farbe, Textfragmente, Bilder, wuchernde Ornamente. Nach der Ausstellung 2012 wurde die tätowierte Säule so ummantelt, dass Nasts Werk erhalten, aber nicht mehr sichtbar war. Es hat die Zeit gut überstanden. Und Jutta Mattern, Kuratorin des Arp Museums, nutzte die Zeit, um an der Künstlerin dranzubleiben. Sie war verblüfft, wie sich das Werk weiterentwickelte, erzählt sie, verfolgte Nasts Weg vom Tattoo zum Hip-Hop, zur Arbeit mit Texten von Autoren der Beat-Generation wie Allen Ginsberg und William S. Burroughs. Nast als aufmerksame Beobachterin und Deuterin der Tattoo- und Nagelkunst-Szene. Mattern lud sie ein zweites Mal nach Rolandseck ins Arp Museum ein.

Wenn die Gelenke knacken

Nast nimmt den Ort in Beschlag, wie erwähnt zunächst mit Faust und Kärcherschrift. Vor dem Aufzug Richtung Neubau kracht es dann ganz fürchterlich. Es sind die Gelenke der Künstlerin, die im Turndress per Video Übungen vorführt, die offenbar Auslöser für die Geräusche sind. In der Ausstellung zeigt sie dann Schallplatten, die sie in einer wilden Session zertanzt und quasi neu geprägt hat: „Dirty Dancing“ à la Nast. Sie gibt Hinweise auf ihr betont trashiges Modelabel „Fack Fushion“ und ihr anderes merkantiles Standbein, die Produktion von tätowierten und biologisch abbaubaren Urnen. Ein mehr als 8000 Porträt-Fotos umfassender biografischer Film taucht tief in das Leben der Künstlerin ein, die sich auch mit Mann und Kind in einer „Familienaufstellung“ zeigt. Dass sie Pflanzern liebt, mit ihren lebt und reist, erfährt man ebenso.

Foto: Thomas Kliemann Sternenhimmel auf dem Sweatshirt, „Universe Serious Advanced“: Blick in die Ausstellung von Franziska Nast. zurück

weiter