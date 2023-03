Neu im Kino: Der Pfau Teambuilding mit Hindernissen

Um den Unterhalt des alten Herrenhauses in den schottischen Bergen zu finanzieren, betreibt ein adliges Ehepaar (Philip Jackson, Victoria Carling) ein semiprofessionelles Tagungshaus. Chefin Linda (Lavinia Wilson) hat hierher ihre vier Teamkollegen eingeladen, um die firmeninterne Gruppendynamik wieder in Gang zu bringen. Demnächst steht in ihrer Abteilung ein Compliance-Verfahren an und da sollen alle an einem Strang ziehen. Während Ersatzcoach Rebecca (Svenja Jung) die Teilnehmer mit Buntstiftzeichnungen und gemeinsamem Hüttenbau im Wald zu motivieren versucht, herrscht unter den Bankern misstrauische Alarmstimmung.