Theater im Ballsaal : Theater im Ballsaal startet in 30. Saison

Bonn Die Endenicher Bühne, die vom Fringe Ensemble und Cocoondance bespielt wird, startet mit einer großen Werkschau der beiden Hausensembles die 30. Saison.

„Es ist schon etwas Besonderes, nach den Corona-Jahren eine Spielzeit zu planen, für die wir guter Dinge sind“, sagte Heuel jetzt bei der Vorstellung der neuen Saison. Die wollen die beiden Ensembles nun nicht mit einem Premierenreigen beginnen, sondern mit einer Werkschau. „Wir möchten die Stücke, die wir in der Zeit erarbeitet haben, jetzt gern einmal geballt zeigen“, sagt Heuel. Mit der interaktiven Theaterperformance „Map to Utopia“ geht das Fringe Ensemble am 30. September im Ballsaal an den Start und lädt zugleich die Menschen an ihren Computerbildschirmen dazu ein, an den jeweils zwei deutsch- und zwei englischsprachigen hybriden Performances teilzunehmen. „Wir haben diese Produktion, die wir in Kooperation mit einem türkischen Partnertheater in Istanbul entwickelt haben, während der Coronazeit immer wieder lebendig gehalten“, sagt Heuel. Außerdem gibt es in der Werkschau Wiederbegegnungen mit den Ensemble-Stücken „Stürmen“, „Rauschen“ oder „Kassandra“.