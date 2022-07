Nachruf : „Titanic“-Darsteller David Warner gestorben

David Warner in einer Szene aus dem Film „Titanic“. Foto: Archiv / 20th Century Fox

Bonn Der englischer Schauspieler David Warner ist im Alter von 80 Jahren gestorben. In dem Film „Titanic“ verkörperte er den Bösewicht Spicer Lovejoy.

Der 1941 in Manchester geborene Schauspieler David Warner gehörte zu jenen Künstlern, die ihre Karriere einer grausamen Kindheit abringen mussten. Seine Mutter war alkohol- und drogenabhängig, seine Eltern trennten sich, als er noch klein war, in den elf Schulen, die er besuchte, fand er keine Freunde. Im Kino entdeckte der Außenseiter einen Zufluchtsort – und mithilfe eines Lehrers eine Rettung im Schauspiel. Warners erste Rolle in einer Jungenschul-Aufführung: Lady Macbeth. Mit 17 wurde er an der Royal Academy of Dramatic Art angenommen, wo sie ihm nichts Nützliches für seinen Beruf haben beibringen können, wie Warner bilanzierte.

Sein Hamlet wollte keine Arien singen

1965 machte er sich als Hamlet in Peter Halls Inszenierung in Stratford-upon-Avon unsterblich. Während der Proben erfuhr er, dass seine Mutter ernsthaft erkrankt war, und ließ seine Gefühle in die Darstellung von Shakespeares Figur einfließen. Warner wollte keine Arien singen, er kümmerte sich nicht um Versmaß und klassische Diktion, sondern machte den Text auf spektakuläre Weise verständlich. Ein Triumph.