Bildhauer Tony Cragg wird 75 Materie in Bewegung

Bonn · Der Bildhauer Tony Cragg wird 75 Jahre alt und arbeitet an einem 30-Tonnen-Werk aus Edelstahl. Aktuell sind Werke von ihm in der Ausstellung „Tony Cragg. Please Touch!“ im Düsseldorfer Kunstpalast zu sehen.

05.04.2024 , 17:24 Uhr

Tony Cragg 2014 bei der Enthüllung der Skulptur „Mean Average“ auf dem Bonner Remigiusplatz. Foto: picture alliance / dpa/Henning Kaiser

Von Thomas Kliemann Redakteur Feuilleton