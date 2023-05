Campino vor „Rock am Ring“ „Eigentlich sollten wir den Klimaaktivisten dankbar sein“

Campino: Viele Leute in Deutschland lachen darüber, wenn ich so etwas sage. Natürlich behaupte ich das als Fan. Aber es steckt ein Stück Wahrheit dahinter. Weltweit gesehen ist die Premier League ganz anders aufgestellt als die Bundesliga. Ein Jürgen Klopp oder auch jeder andere Top-Trainer hat in Deutschland nicht so viel zu gewinnen wie in England. Man könnte als Bayern-Trainer allenfalls zum zwölften Mal Meister werden und wäre ansonsten davon abhängig, wie es in der Champions League läuft. Aber Menschen wie Jürgen wollen ja was verändern, wollen Dinge nach vorne schieben. Und da ist der Spielraum in Bayern begrenzt. Die deutsche Meisterschaft ist Voraussetzung, damit keine Unruhe herrscht. Ein freudloses Unternehmen. Außerdem hat Jürgen Dortmund immer noch in seiner Seele. Ich bearbeite ihn übrigens, dass er lieber einen Zweitliga-Club übernimmt: Wenn er Rot-Weiß trägt, wäre das doch auch schön.