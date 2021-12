Ausstellung in der Bundeskunsthalle : Toxische Männlichkeit

Bonn Die Bundeskunsthalle zeigt die besten Studierenden deutscher Kunsthochschulen

Schwer zu sagen, inwieweit die aktuelle Auswahl der acht Gewinner des Bundespreises für Kunststudierende die Situation an deutschen Kunstakademien widerspiegelt oder vor allem die Vorlieben der dreiköpfigen Jury. Vermutlich beides – wie immer, wenn Juroren im Spiel sind. Alle zwei Jahre schicken die 24 deutschen Kunsthochschulen insgesamt 48 ausgewählte Studierende in einen Wettbewerb, der mit 30.000 Euro Preisgeld und Produktionsstipendien in Höhe von 18.000 Euro dotiert ist.

Zum 25. Mal messen die Ausbildungsstätten sich nun schon miteinander und zum 14. Mal zeigt die Bundeskunsthalle die daraus resultierende Ausstellung der Preisträger. Entstanden ist eine dichte Präsentation auf hohem Niveau, in der einige markante Höhepunkte herausragen. Wer wissen will, welche Themen die Generation Y – die Preisträger sind zwischen 1984 und 1994 geboren – umtreibt, wird hier fündig. Ist es Zufall, dass sich der einzige Mann in der Ausstellung mit toxischer Männlichkeit beschäftigt?

Brachiale Bildsprache

Noch etwas überfordert von dieser brachialen Bildsprache trifft man auf eine Serie von Schwarz-Weiß-Fotografien von Lea Rohde. Sie fotografiert Gesteinsstrukturen im Rasterelektronenmikroskop und was zunächst wie minimalistische Sachlichkeit anmutet, entpuppt sich als prozesshaftes Vorgehen. Rohde baut die abgebildeten Strukturen in Kunststoff nach und fotografiert sie dann erneut. Was wir zu sehen bekommen sind also keine Abbilder der Natur, sondern die zutiefst menschliche Art, dieser Natur zu begegnen und sie verstehen zu wollen. Das 15-minütige Video von Andrėja Šaltytė darf man sich von einer Kirchenbank aus anschauen. Was man von dort zu sehen bekommt, ist ein unerwartetes und kurioses Schauspiel. Als Zuschauer ist man bei einer Chorprobe dabei, reibt sich aber schon bald verwundert die Augen. Denn das Lied, das die Sänger und Sängerinnen proben, besteht aus den unflätigsten und vulgären Schimpfwörtern. Anregung für die Arbeit war ein Gesetz, dass seit 2019 die ukrainische Sprache fördert und die Frage, wer in welchen Räumen wie sprechen darf. Während Šaltytė den Betrachter mit einer grotesken Situation konfrontiert, in der er aus dissonanten Elementen einen möglichen Sinn versucht zu konstruieren, verlässt sich Leyla Yenirce auf die verführerische Macht der von ihr gefundenen Bilder.