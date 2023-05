Museumsfest im Arp Museum Traumpaar der Avantgarde

In dieser Neupräsentation geht es ähnlich bunt zu, was sich durchaus angenehm vom kühlen Weiß des Meier-Baus abhebt. Zwei Ausstellungs-Kuben, einer in Blau, einer in Grün, markieren wichtige Phasen im Werk der Künstler. In Blau gehalten sind die Anfänge. „Dada ist der Urgrund aller Kunst“, propagiert er und lebt die Anarchie und Revolution im Kreis der Zürcher Dadaisten, sie lehrt derweil Textilkunst an der Kunstgewerbeschule, muss sich an etliche Konventionen halten, schafft es aber, ihre Schüler behutsam auf Avantgardekurs zu trimmen. Er kommt von der Geometrie und Natur zur organischen Form, sie bewegt sich in Richtung geometrische Abstraktion, was dem Prinzip der Textilproduktion sehr verwandt ist. Eingebettet ist diese Entwicklung der beiden (mit vielen Berührungspunkten untereinander) in die ästhetische und politische Revolution unter den Fahnen von Dada und Surrealismus. Netzwerke, die den beiden Arps später in jeder Hinsicht helfen werden.