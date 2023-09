Bonner Archiv erwirbt wertvolle Briefe Traurig in Berlin, begeistert von Paris

Ein Künstler in Geldnöten: Aus Berlin-Wilmersdorf schreibt der Maler und Bildhauer Otto Freundlich im November 1920 an seinen „lieben Bopp“, gemeint ist wohl der Kölner Eisenhändler Robert Bopp, ein Förderer von Freundlich. „Mein lieber Bopp – endlich raffe ich mich dazu auf, Ihnen zu schreiben. Verzeihen Sie diesen langen Zwischenraum zwischen Ihrem lieben Brief und meiner Antwort.“ Wir erfahren aus dem Brief, dass Freundlich seine Schulden an Bopp nicht begleichen kann. „Ich arbeite und hoffe zu immer Vollkommenerem vorzuschreiten“, versichert er Bopp. Was man eher zwischen den Zeilen erfährt: Freundlich, der sich zwischen 1914 und 1920 vornehmlich in Köln aufhielt, dürfte ein enges Verhältnis zu den Bopps aufgebaut haben, was er sehnsüchtig zu vermissen scheint. In Berlin fühle er sich jedenfalls nicht wohl: „Ich bin wieder einsam geworden. Das mag genügen.“