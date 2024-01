Neu in Bonner Kinos 0:31 oder Das schlechteste Fußballteam der Welt

Knapp 200 Quadratkilometer misst Amerikanisch-Samoa. Auf der Inselgruppe im Südpazifik, die zum Außengebiet der Vereinigten Staaten gehört, leben gerade einmal 45.000 Einwohner. In einem solch bescheidenen Hoheitsgebiet sind auch die personellen Ressourcen zum Aufstellen einer Fußball-Nationalmannschaft sehr begrenzt. Als das landeseigene Team 2001 in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Australien 0:31 verlor, schrieb sich Amerikanisch-Samoa als schlechteste Mannschaft der Welt in die Fußball-Geschichte ein.