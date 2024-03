Kinderbuch 25 Jahre „Der Grüffelo“ - Siegeszug einer Bilderbuchfigur

In fast jedem Buch hat Scheffler einen Grüffelo versteckt. Und das, obwohl der 66-Jährige und die äußerst umtriebige Donaldson (75) in den vergangenen 25 Jahren noch viele andere erfolgreiche Bilderbücher gemeinsam geschaffen haben. „Stick Man“ etwa, die Geschichte eines lebenden Stöckchens, das eine abenteuerliche Reise zurücklegt und sich doch nichts sehnlicher wünscht, als wieder zu seiner Familie zurückzukehren. Oder „Room on the Broom“ über eine Hexe, die gerne neue Freunde findet. Doch so ganz ohne eigenes Zutun ist es nicht, dass der Grüffelo allgegenwärtig scheint: In fast jedem der Bücher hat Scheffler wie im Wimmelbuch irgendwo einen versteckt.