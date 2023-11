Fernsehen 25 Jahre „Truman Show“: Kaum ein Film war so hellseherisch

Als „The Truman Show“ 1996/97 in Florida und in Studios in Südkalifornien gedreht wurde, steckte das Reality-TV eigentlich noch in den Kinderschuhen. Das niederländische Fernsehformat „Big Brother“ zum Beispiel, bei dem gewöhnliche Menschen mehrere Wochen ein von Kameras überwachtes Haus teilen, startete erst 1999, in Deutschland dann als Franchise Anfang 2000 (damals zuerst bei RTLzwei).