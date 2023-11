Tour 40 Jahre „Sweet Dreams“ - Eurythmics-Jubiläum

Begleitet wird das Konzert von einem Film, den er selbst produziert hat. Die Auswahl der Songs war laut Stewart allerdings nicht leicht. Schließlich hatten die Eurythmics neben „Sweet Dreams (Are Made Of This)“ noch viele andere Hits - von „Love Is A Stranger“, das erst mit Verspätung ein Erfolg wurde, über „Here Comes The Rain Again“ und „Sisters Are Doin' It for Themselves“ bis hinzu „The Miracle Of Love“ und „Missionary Man“. Rund 20 Songs will Stewart jeden Abend zum Besten geben.