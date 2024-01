Kindersendung wird 50 Jahre alt Was Sie über „Wickie“ noch nicht wussten

Es gab viele Versuche, die Welt von „Wickie“ neu zu gestalten. Als erstes erschienen „Wickie“-Comics in den 1970ern. Michael „Bully“ Herbig brachte 2009 dann einen „Wickie“-Film mit echten Menschen in die Kinos. Ungefähr zu der Zeit entstand auch ein Computerspiel. 2014 entstand eine 3D-Animationsserie in völlig neuer Optik. Aber an den Charme der allerersten Trickfilmfolgen reicht nichts heran.