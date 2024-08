Kultur 58.000 Besucher bei Bayreuther Festspielen

Kurz vor dem Ende der Festspiele hatte die Leitung am Wochenende mitgeteilt, dass künftig ein neuer Mann an der Spitze des renommierten Festspiel-Chores stehen soll: Fast ein Vierteljahrhundert lang war Eberhard Friedrich Chorleiter, jetzt bricht mit seinem Nachfolger Thomas Eitler-de Lint eine neue Ära an.