Erste Folge am 29. November „7 vs. Wild“ startet auf YouTube

In der ersten Staffel regierte die magische Zahl sieben: Sieben Teilnehmer wurden für sieben Tage mit sieben Gegenstände in der schwedischen Wildnis ausgesetzt. Ohne Kamerateam und in kompletter Isolation mussten die Teilnehmer gegen Kälte, Hunger und Müdigkeit ankämpfen. Zusätzlich stand jeden Tag eine besondere Aufgabe an. Das Lösen der Aufgabe ist freiwillig, allerdings können sich Teilnehmer Punkte erspielen, die für den Gesamtsieg entscheidend sein können. Pro Staffel werden 16 Folgen auf YouTube veröffentlicht.