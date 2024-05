Fernsehjubiläum 70 Jahre „Wort zum Sonntag“

Zweimal sprach ein Oberhaupt der katholischen Kirche „Das Wort zum Sonntag“ - und zwar vor 13 und vor 37 Jahren. Am 25. April 1987 sprach Papst Johannes Paul II. in der ARD die Worte: „Am nächsten Donnerstag komme ich zum zweiten Mal als Bischof von Rom in Ihr Land. Darauf freue ich mich.“ Am 17. September 2011 sandte Benedikt XVI. seine Botschaft: „In wenigen Tagen werde ich zu meiner Reise nach Deutschland aufbrechen, und ich freue mich schon darauf (...) All dies ist nicht religiöser Tourismus und noch weniger eine Show.“ Benedikt war auch vorher - noch als Erzbischof Joseph Ratzinger - ein Redner der Sendung.