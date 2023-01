Neues Album : 75 Jahre und kein bisschen leise: Iggy Pop rockt wieder

London Die wilden Zeiten, in denen Iggy Pop Hotelzimmer demolierte, sind lange vorbei. Musikalisch kann die Punk-Ikone aber immer noch ziemlich wild werden - etwa auf seinem neuen Album „Every Loser“.

Privat lässt es Iggy Pop mit seinen 75 Jahren längst ruhiger angehen als früher. Der „Godfather of Punk“ zeigte sich sogar demütig mit Blick auf einstige Zerstörungsorgien. Auch musikalisch schlug er zuletzt mit dem Album „Free“, einer Mischung aus Ambient und Jazz, deutlich leisere Töne an. Doch damit ist nun erstmal Schluss. Als wollte er es noch einmal allen zeigen, gibt Iggy Pop auf „Every Loser“ wieder den wilden, wütenden Kerl.

„Ich bin rasend, du verdammter Mistkerl“, singt er - noch milde übersetzt - im Refrain des mitreißenden Garagen-Rockers „Frenzy“ und klingt dabei wie einer, der nach der Zeit der Pandemie dringend ein Ventil brauchte. „Ich habe die Krankheit satt“, schimpft der ehemalige Frontmann der Stooges mit Übersteuerung ins Mikrofon. Das macht richtig Spaß, auch wenn - oder gerade weil - der 75-Jährige auf seine alten Tage so wenig bedrohlich wirkt wie seine Zeitgenossen Alice Cooper oder Ozzy Osbourne.

Soweit so wild - nach dem packenden Albumopener wird es etwas gemächlicher, jedoch nicht weniger cool. Eine lässige Bassline und markante Keyboard-Riffs verpassen „Strung Out Johnny“ einen starken New-Wave-Einschlag, bevor der rifflastige Punk-Refrain einsetzt. Inhaltlich geht es um den Absturz in die Drogenabhängigkeit. Damit kennt sich der Sänger mit dem unverwechselbaren Bariton, der nach eigener Aussage seit über 20 Jahren clean ist, bestens aus.