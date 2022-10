Einschaltquoten : 8,70 Millionen schalten Furtwängler-„Tatort“ ein

Charlotte Lindholm (l, Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) in einer Szene aus «Tatort: Die Rache an der Welt». Foto: Christine Schroeder/NDR/dpa

Berlin Sonntagabends führt am „Tatort“ im Ersten kein Weg vorbei. Das ZDF-Melodram „Ein Sommer auf Langeoog“ kam immerhin auf fast 5 Millionen Zuschauer.

Der „Tatort“ mit Maria Furtwängler ist am Sonntagabend in der Primetime mit Abstand am beliebtesten gewesen. 8,70 Millionen (28,7 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die Episode „Die Rache an der Welt“ in der ARD ein.