Neu in Bonner Kinos Ben Kingsley und das Alien als Freund und Helfer

Milton ist ein Mann Ende 70, Witwer, Typ zerstreuter Professor mit altmodischer Brille und vernachlässigter Frisur, von seinem Sohn entfremdet und engagiert umsorgt von seiner Tochter. Er gießt zuverlässig die Blumen in seinem Garten, füllt das Haus mit Vogelfutter auf und liebt die Fernsehserie „CSI“. Beim basisdemokratischen Austausch zwischen Politik und Bürgern im Rat der Kleinstadt Boonton im US-Staat Pennsylvania tritt er regelmäßig ans Mikrofon und plädiert dafür, das Motto der Kommune – „A ­Great Place To Call Home“ – zu ändern und am Verkehrsfluss zu arbeiten. Seine Einlassungen klingen wie der Refrain eines oft gespielten Liedes. Miltons Umgebung nimmt das mit nachsichtigem Lächeln hin; vielleicht ist er ja ein bisschen vergesslich.