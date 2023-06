GA-Krimi-Kolumne: Der Polizeiruf aus München Abgang mit Stil

Über 90 Minuten ist nicht klar, was von diesem Fall echt, was ersponnen ist. Selbst dann, wenn längst klar ist, dass die Paranoia, die man Sarah Kant (Marta Kizyma) so gern zuschreiben würde, gar keine zu sein scheint, ist man sich immer noch nicht so sicher. Martin Maurer und Claus Cornelius Fischer (†) haben ein fulminantes Drehbuch vorgelegt, Tobias Ineichen das beste daraus gemacht, was aus dem Regiestuhl noch hätte gemacht werden können. Der Polizeiruf aus München schafft es damit in die Bestenliste dieses Krimi-Jahres, und in die aufzusteigen, ist tatsächlich 2023 gar nicht so einfach.