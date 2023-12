Berlin „Abstrakter und poppiger“: Künstler malt Filmplakate

Das habe vor allem finanzielle Gründe. Für viele Kinos sei es nicht machbar, gemalte Kinoplakate zusätzlich in Auftrag zu geben. Außerdem kommen die Filme in einem schnelleren Rhythmus in die Kinos. „Die Filme laufen ja gar nicht mehr so lange in einem Kino. Man müsste also ständig neu malen“, sagt Rössler. Und oft seien schlicht nicht mehr so große Werbeflächen vorhanden.