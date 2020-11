Musikcharts : AC/DC mit erfolgreichstem Album-Start des Jahres

Baden-Baden Sie sind unverwüstlich, extrem erfolgreich - und Spitze. Die Hardrock-Ikonen AC/DC setzen der Corona-Entschleunigung jede Menge Power entgegen.

Fast ein halbes Jahrhundert ist die australische Hardrock-Band AC/DC schon alt, aber an Power fehlt es ihr nicht: Mit „Power Up“ haben die Musiker um Brian Johnson und Angus Young den erfolgreichsten Start eines Albums in diesem Jahr in Deutschland hingelegt.