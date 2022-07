Schauspielerin : Academy Museum ehrt Julia Roberts als „Ikone“

Los Angeles „Pretty Woman“, „Notting Hill“ und „Erin Brokovich“: Julia Roberts gehört seit langem zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen in Hollywood. Nun soll sie mit einem besonderen Award geehrt werden.

Das 2021 eröffnete Academy Museum in Los Angeles will „Pretty Woman“-Star Julia Roberts (54) mit einem Ehrenpreis auszeichnen und als „Ikone“ würdigen.

Die Oscar-Preisträgerin („Erin Brockovich“) soll den „Icon Award“ am 15. Oktober entgegennehmen, teilte die Museumsleitung am Freitag (Ortszeit) mit. Sie habe in ihrer langen Karriere „ikonische Figuren und unvergessliche Rollen“ gespielt, würdigte Museums-Chefin Jacqueline Stewart die Schauspielerin. Der Preis wird an Künstler vergeben, die einen „bedeutsamen, weltweiten kulturellen Einfluss“ haben.