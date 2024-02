Neues Album Ace Frehley: „Frag mich gar nicht erst nach Kiss“

Der gebürtige New Yorker bewegt sich auf gewohntem Terrain, serviert treibenden, hymnischen Hardrock („Fighting For Life“), Bluesrock („Walking On The Moon“) und krachende Riffs („Cosmic Heart“). Frehley, der den 70er-Jahre-Kiss-Klassiker „I Was Made For Loving You“ nie mochte, weil er Disco-Musik nach eigener Aussage hasst, hat keine Lust auf Experimente. „Ich werde immer ein Hardrock- und Bluesrock-Gitarrist bleiben.“