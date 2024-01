Pop-Sängerin aus Großbritannien Adele kommt für vier Konzerte nach Deutschland

Pop-Sängerin Adele kommt im Sommer für vier Konzerte nach Deutschland. Am 2., 3., 9. und 10. August werde die 35-jährige Britin in einer eigens für sie geschaffenen Arena auf dem Gelände der Messe München auftreten, teilte die Agentur Live Nation am Mittwoch mit. Die vier Auftritte seien die einzigen Shows in Europa, hieß es. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und der TV-Sender RTL berichtet.