Königin der Piano-Power-Ballade Warum so viele Superstar Adele in München sehen wollen

Vier Konzerte in München hatte die 35-Jährige in der vergangenen Woche für August angekündigt. Die Veranstalter sprechen von Adeles ersten Auftritten auf dem europäischen Festland seit 2016. Die Nachfrage ist so enorm, dass rasch sechs weitere Termine hinzukamen. Sie finden alle am selben Ort statt: in einer eigens für diesen Anlass errichteten Halle auf dem Messegelände in München-Riem. Die bietet Platz für 80.000 Fans pro Show, was viel ist und wenig zugleich. Denn 2,2 Millionen Menschen haben sich akkreditiert, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, bei dem gestaffelten Vergabeverfahren eine Karte zu Preisen zwischen 75 und 420 Euro zu ergattern. Bis jetzt sind 2024 keine Adele-Konzerte an einem anderen Ort geplant. Viele Menschen in ganz Europa dürften also sagen: Wir reisen zu Adele, wenn sie im Sommer nach München aufbrechen.