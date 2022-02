Aufzeichnung : Aigner in Hirschgeweih-Pumps, Söder im Smoking

Aigner in Hirschgeweih-Pumps, Söder im Smoking

Veitshöchheim Bayerische Politiker und Politikerinnen feiern „Fastnacht in Franken“. Welche Kostüme sie sich ausgedacht haben, zeigt der BR am Freitagabend im Fernsehen.

Ungewohnt unauffällig hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der Aufzeichnung des TV-Quotenhits „Fastnacht in Franken“ gezeigt, will aber in Zukunft wieder Kostüm tragen.