Biopic „Air - Der große Wurf“ mit Matt Damon und Ben Affleck

Die Geschichte spielt in den frühen 80er Jahren. Damals war es noch nicht selbstverständlich, dass Stars welcher Art auch immer ihre eigenen Produkte haben oder gleich ganze Linien prägen. Zudem standen die hier Beteiligten noch am Anfang. Jordan galt zwar als höchst talentiert, spielte aber noch nicht in der obersten US-Liga NBA. Die Basketballsparte von Nike kam nicht recht in die Gänge. Schlimmer noch für die Schuhhersteller in der Provinz von Oregon: Jordan mochte Nike nicht.