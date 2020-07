Corona-Krise : Akropolis Museum fast leer - Zeit zum Genießen

Athen Wo sich sonst oft die Menschen drängen, herrscht derzeit gähnende Leere. Der Direktor des Akropolis Museums in Athen wirbt um mehr Besucher.

Seit der Wiedereröffung des Museums am 1. Juli und bis Mittwoch seien nur 8000 Besucher gekommen. Zum Vergleich: Allein am 1. Juli vergangenen Jahres hatten 6000 Menschen das Museum besucht. Heute sei wegen der wenigen Besucher der Kontakt mit den Exponaten viel intensiver. „Der Besucher hat den Eindruck, er ist in die Zeit der Antike zurückgegangen und sieht die Exponate in Ruhe, als hätte er damals gelebt“, sagte der Museumsdirektor.