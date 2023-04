Emil Brandqvist Trio „Layers Of Life“ ist ein besonderes Klangerlebnis

Ende November 2022 fanden sich die Besucher der Harmonie in einem Bad der Emotionen wieder, genossen den fließenden, manchmal auch abrupten Wechsel von melancholischen, dahintreibenden Melodien und gleichsam abgehackten, aggressiven Passagen, die das Tempo forcieren. Ein Wiedersehen und -hören mit dem Emil Brandqvist Trio, das sich sichtlich wohlfühlte, nach der Corona-Pause wieder an frühere Gastspiele in Bonn anzuknüpfen. Brandqvist und seine beiden Triopartner kündigten an jedem tollen Abend ein neues Album für das Frühjahr 2023 an und ließen, etwa mit dem Stück „In This Moment“, durchhören, wohin die Reise geht.