Theatertreffen Alfred-Kerr-Darstellerpreis für Nikita Buldyrski

Buldyrski wurde 1995 im russischen Neftekumsk geboren. In Bochum sammelte er schon früh Theatererfahrungen in russisch- und deutschsprachigen Projekten. Neben Arbeiten für die freie Szene war er auch aktiv in einigen Produktionen am Jungen Schauspielhaus und Schauspielhaus Bochum. Für eine Schauspielausbildung ging an die Universität Mozarteum Salzburg. Seit der Spielzeit 2022/23 ist er Ensemblemitglied am Theaterhaus Jena.