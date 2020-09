Neues Album : Alicia Keys singt über stille Helden des Alltags

Berlin Ein halbes Jahr später als geplant bringt Alicia Keys ihr neues Album heraus. Die R&B-Sängerin aus New York singt darauf über die stillen Helden des Alltags - und ist damit hochaktuell.

Es ist Anfang Februar, da gibt die 15-fache Grammy-Gewinnerin ein kleines Privatkonzert in Berlin. Corona ist da noch kein großes Thema. Der prachtvolle Meistersaal der Hansa-Studios, in denen bereits David Bowie und U2 produzierten, ist mit Duftkerzen geschmückt. Keys spielt den rund 100 Fans am Klavier einige Songs vor, die Wochen später eigentlich erscheinen sollen.

Die im New Yorker Arbeiterviertel Hell's Kitchen geborene Sängerin unterschrieb schon als Teenager ihren ersten Plattenvertrag. Ihr Debütalbum „Songs In A Minor“ schaffte es 2001 direkt auf Platz eins der US-Charts, bescherte ihr fünf Grammys und den weltweiten Hit „Fallin’“. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete Keys („Empire State of Mind“, „Girl On Fire“) auch als Schauspielerin und moderierte zweimal die Grammy-Verleihung.