Streaming-Dienst Amazon Prime führt Werbung ein und bittet Kunden zur Kasse

Zudem werde es eine neue werbefreie Option geben. Den Preis für diese Zusatzoption machte Amazon noch nicht bekannt. In den USA wird dieser Aufpreis laut dem Web-Portal Netzwelt 2,99 US-Dollar pro Monat kosten, für Deutschland habe Amazon hingegen noch keine konkrete Summe genannt. Mit einem monatlichen Preis von 14,99 US-Dollar, der durch den Aufpreis auf 17,98 US-Dollar steige, sei Amazon Prime in den USA dann deutlich teurer als in Deutschland.