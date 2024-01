Neue Serie bei Prime Video Wie gut ist die Dramaserie „Expats“ mit Nicole Kidman?

Es ist voll auf dem Nachtmarkt in Hongkong. Überall glitzern Lichterketten, leuchten Neonfarben, drängen sich Menschenmassen dicht an den Ständen vorbei. Da gibt es Souvenirs zu kaufen, goldene Winkekatzen, rosafarbene Perlenketten, kunstvolle Seidenkimonos, grellbuntes Spielzeug. Die Atmosphäre ist ausgelassen, der Abend endet dennoch in einer Katastrophe. Denn die junge Koreanerin Mercy ist im falschen Moment abgelenkt. Gerade noch hielt sie Kleinkind Gus an der Hand, tippte nur schnell eine Nachricht in ihr Smartphone. Drei Sekunden waren ihre Gedanken woanders. Drei Sekunden zu lang. Gus ist verschwunden. Und nichts wird wieder so sein wie zuvor.