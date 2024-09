Essay zum Politikverständnis in Ostdeutschland Wenn Lebenslügen auf Schicksalswahlen treffen

Die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern sind dafür ein Gradmesser: „In »Ostdeutschland« spielen sich all die Kontroversen und Auseinandersetzungen im Kleinen ab, die es im Großen in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt zu beobachten gibt“, schreibt Kowalczuk zu Beginn. An an anderer Stelle heißt es über den Osten: „Hier radikalisieren sich rechts­extreme Strömungen besonders. Hier stoßen historische und aktuelle Entwicklungen besonders scharf aufeinander. Das macht ihn interessant, weil Ostdeutschland in dieser Perspektive wie eine Art Labor der Globalisierung, einer möglichen Zukunft, ja, einer möglichen düsteren Zukunft fungiert.“ Das würde auch erklären, warum internationale Medien wie das Wall Street Journal oder der Guardian die Wahlen in Thüringen und Sachsen kommentierten.