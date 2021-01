Auszeichnung für Regisseurin : Andrea Breth erhält Joana-Maria-Gorvin-Preis

Berlin Auszeichnungen hat die Regisseurin Andrea Berth schon viele erhalten, etwa das Bundesverdienstkreuz und den Theaterpreis Nestroy. Nun kommt noch eine renommierte Würdigung hinzu.

Die öffentliche Ehrung ist Anfang September in Berlin geplant, wie die Akademie der Künste mitteilte. Die Jury würdigte Breth als „Theaterfrau, der es überzeugend gelingt, Theater zu vergegenwärtigen“.

Breth wurde bereits vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Bundesverdienstkreuz und dem österreichischen Theaterpreis Nestroy für ihr Lebenswerk. Sie wuchs in Darmstadt auf und hatte zunächst viel Erfolg mit der Inszenierung von Stücken in Bochum und Berlin. Oft führte sie auch Regie bei den Salzburger Festspielen und am Wiener Burgtheater.