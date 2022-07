Hollywood : Andrew Garfield will Richard Branson in TV-Serie spielen

Andrew Garfield will Richard Branson in TV-Serie spielen

Schauspieler Andrew Garfield könnte bald in die Rolle des Multimilliardärs Richard Branson schlüpfen. Foto: Jae C. Hong/Invision via AP/dpa

Los Angeles Spider-Man-Darsteller Andrew Garfield könnte bald als Multimilliardär und Visionär Richard Branson vor der Kamera stehen. In einer Mini-Serie soll das Leben von Branson verfilmt werden.

Die Verhandlungen um die Hauptrolle in der sechsteiligen Serie liefen, berichteten die Branchenblätter „Variety“ und „Deadline.com“ am Freitag (Ortszeit). Als Regisseur ist demnach David Leitch („Deadpool 2“) an Bord.

Garfield hatte kürzlich für seine TV-Rolle in der Miniserie „Under the Banner of Heaven“ seine erste Emmy-Nominierung erhalten. Im vorigen Januar gewann er den Golden Globe als bester Komödiendarsteller in dem Musicalfilm „Tick, Tick… Boom!“. Die Rolle brachte ihm auch eine Oscar-Nominierung ein.