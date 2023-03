Interview mit Katharina Thalbach „Angela Merkel ist etwas Besonderes“

Was macht Angela Merkel im Ruhestand? Ganz klar, die ehemalige Bundeskanzlerin wird zur Hobbydetektivin und löst im Stil von Miss Marple bizarre Mordfälle – so zumindest in den populären „Miss Merkel“-Krimis von Bestsellerautor David Safier. In der Verfilmung „Miss Merkel – Ein Uckermark-Krimi“ (Dienstag, 21. März, 20.15 Uhr, RTL) schlüpft die Schauspielerin Katharina Thalbach in die Rolle der pensionierten Politikerin, sie hatte Merkel bereits 2013 in der TV-Satire „Der Minister“ verkörpert. Mit der Schauspielerin sprach Cornelia Wystrichowski.