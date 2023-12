GA-Krimikritik: Der Polizeiruf aus Rostock Angezogene Handbremse

Da noch eine Nebengeschichte zu platzieren, ist schwierig. Astrid Ströher (Buch) und Andreas Herzog (Regie) versuchen es, wollen Bukow (Charly Hübner) immer noch nicht so richtig loslassen, so wie gesamte Revier, das droht, auseinanderzubrechen. Da muss Melly Böwe (Lina Beckmann) ein Machtwort sprechen und den in seiner Ehre arg gekränkten Volker Thiesler (Josef Heynert) zur Räson rufen. Leider bleibt genau diese Szene die Einzige, die über die Geschichte hinaus mitreißt. Wenn Katrin König plötzlich ohne Rücksicht auf Verluste losschreit und die ach so ignorante Missbrauchsopfermutter Evelyn Sonntag (Judith Engel) akustisch vom Stuhl zu hauen droht, verhallt das genauso wie das überzogene Losprügeln auf Papa (Wolfgang Michael). Wer laut wird, hat eigentlich nichts zu sagen, sagt man.