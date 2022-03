Museum zerstört : Angst um Kulturstätten in der Ukraine wächst

Paris/Kiew- Die Ukraine besitzt viele Denkmäler, Unesco-Kulturstätten und Museen. Ein Museum in Iwankiw soll nun zerstört worden sein. Auch die Gefahr für das Welterbe in der Hauptstadt Kiew wächst.

‼️‼️‼️🔥😭💙💛 A wild horde burned down a local museum in Ivankiv, which also contained ingenious works by Maria Pryimachenko! The loss is immeasurable… #StopPutinNOW pic.twitter.com/hHRjYjNYKl

Derzeit sehen sich vor allem die Museen in den umkämpften Gebieten in und um Kiew und Charkiw in Gefahr. Um die Werke zu schützen, bauen Museen ihre Ausstellungen ab und bringen ihre Sammlungen in Sicherheit, wie derGeneraldirektor des Historischen Nationalmuseums in Kiew, Fedir Androshchuk, in einem Beitrag in dem Magazin „Archäologie in Deutschland“ schrieb. „Es gibt keine Garantie dafür, dass das ukrainische Kulturerbe nicht geplündert und in russische Museen gebracht wird“, schrieb Androshchuk. Viele Funde, die in der Ukraine in den vergangenen beiden Jahrhunderten gemacht wurden, befänden sich bereits in großen russischen Museen. Es gebe Hinweise darauf, dass Gegenstände aus früheren archäologischen Ausgrabungen auf der Krim an die Eremitage in St. Petersburg geschickt worden seien.