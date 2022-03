ZDF-Reihe : Annette Frier steigt aus: „Ella Schön“ geht zu Ende

Schauspielerin Annette Frier steht als «Ella Schön» am Set in Dierhagen (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Die Schauspielerin verabschiedet sich nach elf Filmen von ihrer Figur „Ella Schön“. In einem Interview erzählt sie, warum sie das tut.

„Nach elf wunderbaren Filmen und einer tollen Zeit auf Fischland möchte ich nun auch wieder für neue Herausforderungen offen sein - darauf freue ich mich sehr“, sagte Hauptdarstellerin Frier in einem Interview, das das ZDF am Freitag veröffentlichte. Die letzte Staffel des Formats aus der „Herzkino“-Reihe beginnt am 24. April.